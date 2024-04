Vorverkauf gestartet Das Asphalt-Festival bringt Gesellschaftskritik auf die Seebühne

In ihrem Kammerspiel „(Ist)“ setzt sich die junge iranische Autorin, Schauspielerin und Regisseurin Parnia Shams mit der Lebenswirklichkeit von Mädchen und Frauen in ihrer Heimat auseinander. Dabei nimmt sie in ihrer Inszenierung das Publikum mit in ein Klassenzimmer an einer Mädchenschule. Dort stößt eine neue Schülerin zur Gemeinschaft. Bald schon freundet sie sich mit der Klassenbesten an. Das weckt Misstrauen und Neid bei den Mitschülerinnen. Die Lehrerinnen glauben, die innige Freundschaft der beiden Mädchen sei ein Hinweis auf unangemessenes Verhalten. In „(Ist)“ zeigt Parnia Shams, wie sehr die allgegenwärtige Kontrolle des Überwachungsstaates Angst und Misstrauen schürt. Das eindrucksvolle und bewegende Kammerspiel kommt am 12. Juli auf die Central-Bühne.