Wer betroffen ist Warnstreiks – so geht es Donnerstag und Freitag in NRW weiter

Bestreikt wurden nach Angaben der Gewerkschaft die Stadtverwaltungen in Oberhausen, Bochum, Essen, Gelsenkirchen und Duisburg. Auch die Verwaltungen in Remscheid und Solingen waren vom Ausstand betroffen. Am Niederrhein wurden unter anderem Beschäftigte der Verwaltungen in Krefeld, Tönisvorst und Moers in den Warnstreik gerufen. In Köln, Gelsenkirchen und im Kreis Minden-Lübbecke sollten die städtischen Kliniken bestreikt werden.