Emmerich : Mehracker: Einbrecher im Kindergarten

Symbolbild. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Emmerich In der Zeit zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Straße Mehracker im Innenhof eine Tür an einem Kindergarten auf. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und brachen einige Schränke auf.

Sie entwendeten Bargeld, vier iPads sowie mehrere Fotoapparate.

(RP)