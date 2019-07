Diebe in der Aldegundiskirche

Blick in die Aldegundiskirche. Foto: Endermann, Andreas (end)

Emmerich Langfinger schrecken offenbar auch nicht vor Diebstahl in einer Kirche zurück.

Am Montag zwischen 9.30 und 16.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Aldegundiskirche, einen Geldschrank für Opferkerzen aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, den Geldschrank zu öffnen. Sie flüchteten ohne Beute, teilte die Polizei am Mittwoch mit.