Brauchtum : Schützenfest und Fahnenschwenken in Haldern

Schützenfest und Fahnenschwenken in Haldern

Haldern freut sich auf das Bezirksfahnenschwenken, das am Samstag im Rahmen des Schützenfestes stattfindet. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

HALDERN Ab Samstag feiert die St.-Georg-Bruderschaft Haldern ihr Schützenfest — und richtet gleichzeitig auch das Bezirksfahnenschwenken 2019 aus.

Gleich zwei Großereignisse stehen jetzt für die St.-Georg-Schützen Haldern an: das Schützenfest und das Bezirksfahnenschwenken, das die Halderner aufgrund des Erfolgs ihrer Senioren-Fahnenschwenker im letzten Jahr nun ausrichten. Das Schützenfest startet am Samstag, 13. Juli, um 14 Uhr am Festzelt auf dem Lindendorfplatz. Um 14.45 Uhr zieht der Festzug zum Lindenstadion, wo Pokalschwenken des Bezirksverbandes Rees und Schauschwenken aller Fahnenschwenker stattfinden. Ein gemeinsames Musikstück, Parade und ein Festumzug zum Zelt, wo um 19 Uhr die Sieger geehrt werden, runden die Veranstaltung ab. Um 19.30 Uhr beginnt das Preisschießen, um 20 Uhr der Tanz mit der „Schröder-Band.“.