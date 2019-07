Freiluft-Kino : „Film ab“ auf dem Marktplatz in Rees

REES „Der ganz große Traum“ soll das ganz große Kino nach Rees bringen: Gemeinsam mit dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) und der Film- und Medienstiftung NRW veranstaltet die Stadt in den Sommerferien ein Freiluftkino auf dem Marktplatz.

Die Filmstiftung hat Rees erstmals als „FilmSchauPlatz“ ausgewählt: Vom 18. Juli bis 26. August werden in Nordrhein-Westfalen 19 Filme an 19 Orten unter freiem Himmel aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Bei der 22. Auflage der „FilmSchauPlatz“-Reihe, deren Schirmherr Ministerpräsident Armin Laschet ist, hat sich der Niederrhein diesmal als Schwerpunkt herausgebildet. Neben Rees werden auch Rheinberg, Kamp-Lintfort und Hünxe „FilmSchauPlätze“ sein. Sie werden im August hintereinander bespielt, damit Niederrhein-Touristen sie innerhalb einer Woche mit dem Auto oder Fahrrad bereisen können.

Broschüre Mehr Infos stehen unter www.filmschauplaetze.de und in einer 44-seitigen Broschüre, die auch in der Touristeninformation am Reeser Markt 42 kostenfrei ausliegt.

„Es gibt eine stetig wachsende Fan-Gemeinde, die in den Sommerferien viele FilmSchauPlätze bereist und dadurch auf versteckte Perlen in Nordrhein-Westfalen aufmerksam wird“, sagt Anna Fantl von der Filmstiftung in Düsseldorf. Die gebürtige Bocholterin ist Organisatorin der Open-Air-Kino-Reihe. Bürgermeister Christoph Gerwers, Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken sowie die VVV-Spitze mit Bernd Hübner und Michael Kemkes stellten jetzt die Pläne für den Filmabend vor. 500 Stühle hat der VVV reservieren lassen. Sie werden zwischen der historischen Pumpe und der Hahnenstraße aufgestellt. Die Filmstiftung reist mit riesiger Leinwand an, die zwischen „Mittags am Markt“ und dem Eiscafé Roma aufgeblasen wird.