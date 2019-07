Nicht mehr genügend Sänger : Männerchor Elten muss sich auflösen

ELTEN Mit der musikalischen Gestaltung der Schützenmesse am 27. Juli in der St. Martinus-Kirche verabschiedet sich der Chor.

Viel Wehmut schwingt mit, wenn Hans Hoffmann, Karl-Heinz Bettray und Hermann Nass von ihrem Eltener Männergesangverein erzählen. „Leider müssen wir jetzt Schluss machen, es fehlt uns der Nachwuchs“, sagt der Vorsitzende Hoffmann. „Wir sind nur noch zwölf Sänger, damit lässt sich der normale Chorbetrieb nicht aufrecht erhalten“, erklärt der zweite Vorsitzende Bettray. Und Schriftführer Hermann Voss ergänzte, dass der Altersdurchschnitt bei etwa 82 Jahren liege, die jüngsten Sänger seien 70, der älteste 93 Jahre alt. Es sei zwar sehr schade. „Aber wir können uns besser jetzt auflösen, wo der Gesang noch gut klingt, als dann, wenn die Leute uns nicht mehr hören möchten.“ Mit der musikalischen Gestaltung der Schützenmesse am 27. Juli um 17.30 Uhr in der St. Martinus-Kirche möchte sich der MGV verabschieden.

„Die beste Zeit hatte der Chor um die 1990er Jahre, unter Chorleiter Frank Knikkink hatten wir 46 Sänger“, erzählt Hermann Voss. Besondere Auftritte zeugen von der guten Chorarbeit. Seit dem Jahr 2004 bis heute leitet der Niederländer Gert de Rijder den Männerchor. Unter seinem „Taktstock“ fanden Konzerte auf höchstem Niveau statt, unter anderem mit den „Wanja Halibka Don Kosaken Serg Jaroff“ in der Christuskirche im Jahr 2010 und mit den Maxim Kowalew Don Kosaken im Jahr 2013 im Stadttheater. Mit großem Erfolg nahm die Gemeinschaft am Chorfestival in Bislich 2014 teil. Auch die jährlich wiederkehrenden Konzerte konnten sich hören lassen. So gestaltete der MGV allein 50 Christmetten in der St. Vitus Kirche, sang auf dem Weihnachtsmarkt, beim Pfarrfest und beim Volkstrauertag. Ausflüge gingen nach King`s Lynn und Budapest.