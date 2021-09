Musik in Duisburg : Was Sie zum Traumzeit-Festival wissen müssen

Duisburg Vom 24. bis 26. September findet im Landschaftspark Nord in Duisburg das Traumzeit-Festival 2021 statt. Wir haben für Sie die wichtigsten Infos zu Bands, Tickets und Corona-Regeln zusammengestellt.

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause gibt es 2021 wieder ein Traumzeit-Festival . Die Musikveranstaltung im Landschaftspark Nord findet vom 24. bis 26. September statt. Insgesamt 30 Bands sollen an diesen drei Tagen in Duisburg auf der Bühne stehen. Ein Überblick.

Anreise Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen will, kann vom Duisburger Hauptbahnhof die Stadtbahnlinie 903 oder die Buslinien 906 und 910 bis zur Haltestelle „Landschaftspark Nord“ nehmen. Von dort beträgt der Fußweg etwa zehn Minuten. Der Nachtbus NE3 fährt sogar bis zur direkt am Festivalgelände gelegenen Haltestelle „Hüttenwerk“. Für die Rückfahrt Richtung Hauptbahnhof werden zusätzliche Nachtbusse eingesetzt. Wer mit dem Auto anreisen will, navigiert am besten zum Parkplatz an der Emscherstraße 71, 47137 Duisburg.