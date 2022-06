Ticketvorverkauf fürs Dreibad Dabringhausen : Die Besucherzahl ist nun nicht mehr gedeckelt

Dabringhausen Keine langen Wartezeiten beim Vorverkaufsstart der Saisonkarten für das Freibad Dabringhausen. Der Betreiber bietet jetzt auch Karten mit wählbarer Gültigkeit an.

Während ehrenamtliche Helfer die letzten Arbeiten zur Vorbereitung des Waldbades an der Linnefe durchführen, bildet sich am Kassenhäuschen am Eingang zeitweilig eine nur kurze Warteschlange. Mehr als zehn Kaufwillige reihen sich in der Spitze nicht aneinander, alle kommen schnell an die Reihe. So auch Gabriele Kiesecker, die gleich sechs Saisonkarten für das Freibad kauft. Eine Saisonkarte für sich selbst und fünf Dauerkarten, die in den letzten drei Sommerschulferienwochen gültig sind, für ihren Sohn und ihre Schwiegertochter sowie ihre Enkel. „Ich gehöre zu dem festen Stamm der Frühschwimmer, die morgens ins Freibad kommen. Manchmal, wenn ich Zeit habe, bleibe ich auch den ganzen Tag“, berichtet die 68-Jährige, die das „Grün rund ums Bad“, den kurzen Weg nach Hause und auch die „Geselligkeit im Kreis der Frühschwimmer“ schätzt. „Ich bin bestimmt seit 35 Jahren Stammgast – seit wir nach Dabringhausen gezogen sind“, erzählt Kiesecker, die in Remscheid aufgewachsen ist: „In meiner Kindheit sind wir immer in den Teufelsteich schwimmen gegangen.“ Dass der Freibad-Förderverein und der Schwimmverein als Betreiber in diesem Jahr auch Dauerkarten für bestimmte Wochen innerhalb der über die Sommerschulferien währende Schwimmsaison anbietet, lobt Gabriele Kiesecker: „Die Familie meines Sohnes ist einen Teil der Schulferien in Urlaub und das ist bestimmt bei vielen mit schulpflichtigen Kindern so – da macht das Sinn.“