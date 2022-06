Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 12. Juni 2022) : Inzidenz ist wieder gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach ist laut Robert-Koch-Institut rückläufig. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Hatte die Sieben-Tage-Inzidenz dem bislang letzten Status-Bericht der Stadt zufolge am Freitag noch über der 500-er-Marke gelegen, gibt das Robert-Koch-Institut aktuell einen deutlich niedrigeren Wert an.

500,6 lautete der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach , als die Stadtverwaltung am Freitag, 10. Juni, einen Lagebericht veröffentlichte. Da sie seit geraumer Zeit sonntags keine solche Überblicke mehr publiziert, gibt es aktuell auch keine Angaben, wie viele Mönchengladbacher momentan nachweislich mit dem Virus infiziert sind und wie viele Neuinfektionen dem Gesundheitsamt bis Sonntagmorgen bekannt geworden sind.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach freilich mit 450,2 an (Datenstand 12. Juli, 0 Uhr). Damit liegt die Stadt über dem Bundesdurchschnitt von 333,7 laut RKI und auch über dem Landesdurchschnitt von 405,5 laut Landeszentrum Gesundheit (LZG).

Die Corona-Lage auf den Intensivstationen in Mönchengladbach ist seit Tagen unverändert. Auch am Sonntagmorgen wird laut Divi-Intensivregister ein Covid-19-Patient behandelt und auch invasiv beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW beziffert das LZG aktuell auf 3,83.