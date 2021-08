Musik im Landschaftspark Nord : Traumzeit-Festival 2021 in Duisburg findet statt

Duisburg Das Duisburger Festival soll wie geplant vom 24. bis 26. September im Landschaftspark Nord stattfinden. Einige Bands sind bereits bestätigt, weitere Infos kündigt der Veranstalter für die kommenden Tage an.

Die Absicht war schon länger klar, seit dieser Woche herrscht auch Gewissheit. So sehr, wie sie in Pandemie-Zeiten möglich ist. Das Traumzeit-Festival soll wie geplant vom 24. bis 26. September im Landschaftspark Nord in Duisburg stattfinden. Das teilten die Veranstalter auf ihrer Website und in den sozialen Medien mit.