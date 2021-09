Kooperation von Enni und Niederrhein-Gold in Moers : Neue Leitung sichert Wasserversorgung

Ein Blick über das Wasserwerk Rumeln (im Vordergrund) in Richtung Krefeld und Moers. Foto: Norbert Prümen

Moers/Duisburg Die Enni Energie & Umwelt schließt das Wasserwerk Rumeln an ihr Versorgungsgebiet an. Möglich macht es eine Kooperation mit der Firma Niederhein-Gold in Kapellen. Sie nutzt das Wasser bei der Saftherstellung.