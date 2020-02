Sturmtief Sabine in Duisburg : Feuerwehr und THW fuhren 113 Sturmeinsätze

Sturmtief Sabine in Duisburg

Duisburg Duisburg hat Sabine bisher offenbar relativ glimpflich überstanden. Feuerwehr und THW mussten trotzdem zu über 100 Einsätzen ausrücken. Marientor- und Aakerfährbrücke waren am Montagmorgen noch gesperrt.

Duisburg hat die schwersten Stunden des Sturmtiefs Sabine offenbar glimpflich überstanden. Zwar fielen auch in Duisburg viele Bäume um, das Einsatzaufkommen für Feuerwehr und THW fiel aber deutlich niedriger aus, als zunächst erwartet worden war. Der Führungsdienst der Feuerwehr teilte bereits gegen halb zwei in der Nacht mit, dass sich die Lage entspannt habe.

Die Vorbereitungen für den Sturmeinsatz hatten bereits am Sonntagnachmittag begonnen. Bevor es los ging, mussten Kommunikationswege, Fahrzeuge und Gerätschaften überprüft werden.

Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, nahmen im Laufe des frühen Abends die Einsätze zu. Da die Wetterprognosen ein weiteres, hohes Einsatzaufkommen habe erwarten lassen, seien die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr frühzeitig besetzt und THW-Kräfte in Bereitschaft versetzt worden. Darüber hinaus wurden weitere Sonderfahrzeuge, darunter drei zusätzliche Drehleitern, durch Personal der Freiwilligen Feuerwehr in den Dienst genommen.