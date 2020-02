Ticketkontrolle in U79 eskaliert : Duo beißt Kontrolleure und beschimpft sie als „Nazis“

Ticketkontrolle in U79 eskaliert

Der Vorfall ereignete sich in einer Bahn der Linie U79. Foto: Julia Brabeck

Duisburg Am vergangenen Freitag ist eine Fahrkartenkontrolle in Duisburg eskaliert. Es kam zu Beleidigungen und einer Beißattacke.

Am Freitagnachmittag, 7. Februar, gegen 15.10 Uhr, ist die Duisburger Polizei zu einem Einsatz an die U-Bahnhaltestelle "Am Kesselsberg" ausgerückt. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei Kontrolleure der DVG (38 und 39 Jahre alt) und auf zwei junge Männer (19, 24 Jahre).