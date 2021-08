Als Dankeschön für Starkregen-Einsatz : VfB lädt Feuerwehr und THW zu Fußball und Bratwurst ein

Hilden Am Sonntag, 22. August, haben Feuerwehrleute und THW-Helfer aus Hilden freien Eintritt zu den Spielen des Hildener Fußballvereins. Auch für die Verpflegung ist gesorgt.

Als Dankeschön für ihren Einsatz bei der Starkregen-Katastrophe vor rund einem Monat lädt der VfB Hilden alle Hildener Feuerwehrleute und THW-Helfer zum Heimspieltag ein – neben freiem Eintritt gibt es in der Anter-Arena an der Hoffeldstraße am Sonntag, 22. August, auch eine Bratwurst und ein Kaltgetränk, teilte der Verein mit. Als Nachweis reiche der Dienstausweis.

Die erste Mannschaft trifft um 15.30 Uhr in der Oberliga-Begegnung auf Ratingen 04/19. Bereits um 12.30 Uhr muss die zweite Mannschaft in der Landesliga gegen DJK/VfL Giesenkirchen ran. Es ist für beide Teams das erste Meisterschaftsspiel der Saison 2021/22.

„Der Verein würde sich freuen, auf diese Weise seine Dankbarkeit den Hilfskräften erweisen zu können, die bei ihrer Arbeit bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten sind und vielen Hildener Bürgern in großer Not geholfen haben“, teilte der VfB weiter mit. „Außerdem möchte der VfB 03 Hilden den Hilfskräften Gelegenheit geben, an einem Nachmittag Niederrheinischen Spitzenfußball direkt vor Ort zu erleben und ein wenig von der anstrengenden Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam entspannen zu können.“