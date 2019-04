Samtig-schwungvolle Besetzung : Profile-Konzert trotzt dem Wasserschaden

Im Vorderhaus des Duisburger Theaters merkt man nichts davon, dass der größte Teil des Hauses am vergangenen Freitag durch die Sprinkleranlage geflutet wurde und nun erst einmal nicht bespielt werden kann (die RP berichtete).

Obwohl das beliebte Mercator-Ensemble aus dem Dunstkreis der Duisburger Philharmoniker auch diesmal ein eher populäres Programm zusammengestellt hatte, blieb das Publikum kleiner als sonst – vielleicht auch, weil sich nicht ganz herumgesprochen hatte, dass das Konzert trotz des Wasserschadens stattfand. Natürlich war die Katastrophe hier in aller Munde. So war zu hören, dass das Wasser hätte gestoppt werden können, wenn so früh am Morgen schon jemand vom Theater im Haus gewesen wäre, und so zwei Stunden ungehindert lief. Wie die philharmonischen Posaunisten ausgerechnet haben sollen, entsprechen die 80.000 Liter Wasser 8000 Kästen Bier. Oder wie es die Moderatorin, das war die in Duisburg lebende Journalistin Lena Siep, als „Eisbrecher“ sagte: „Das ist hier jetzt ein bisschen wie auf der ,Titanic‘: Unten im Keller stehen die Tontechniker schon knietief im Wasser, und hier in der ersten Klasse spielt noch ein Streichquartett.“