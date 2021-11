Attraktive Preise winken : Gutes tun mit dem Lions Adventskalender

Duisburg Soziales Engagement, gepaart mit tollen Preisen – auf diese bewährte Mischung setzt der Lions Adventskalender schon seit einigen Jahren. Auch die diesjährige Ausgabe bietet wieder so einiges: Mitmachen lohnt sich!

In diesem Jahr gibt es 349 Preise Im Wert von insgesamt 16.500 Euro zu gewinnen, darunter zum Beispiel ein Gutschein für ein Gast-Segelflug, diverse Tickets für die Duisburger Philarmoniker, ein Auto für ein Wochenende, Hotel-Übernachtungen, Candlelight-Dinner, Einkaufsgutscheine sowie 1000 Euro in bar.

Der Adventskalender wird in Duisburg und in Moers in einer Auflage von 8000 Stück zu fünf Euro ab sofort bis zum 30. November in 50 Verkaufsstellen verkauft. Außerdem befinden sich auf jedem Kalender zwei Vergünstigungsgutscheine.