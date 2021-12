Aus dem Kleverland : Kalender mit kleiner Kunst fürs ganze Jahr

Maren Rombold, Stefan Vüllings und Anno Ixfeld in der VIR3-Druckerei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch-Pfalzdorf/Moyland Die Pfalzdorfer Drucker Anno Ixfeld und Stefan Vüllings haben drei kleine Kalender mit Blättern von verschiedenen Künstlern gedruckt. Wir stellen die Macher und das Projekt vor.

Der Ritter der Tafelrunde hätte im Februar fast das Klever Wappen mit dem Kleeblatt auf dem Schild und dem Brustharnisch. Doch sein Kleeblatt erzählt nicht nur von Gralsritter Lohengrin, der in Kleve landete, um die Herzogin zu retten, sondern auch vom Glück. Denn sein Schild-Schmuck gilt als Glücksbringer. Er trägt ein vierblättriges Kleeblatt. Seinem stolzen Rappen scheint’s zu gefallen, so wie er dem Recken über die Schulter schaut.

Maren Rombold schnitt Pferd und Ritter der mittelalterlichen Szene für den Februar des handlichen VIR3-Kalenders 2022 ins Linoleum. Stefan Vüllings und Anno Ixfeld haben in ihrer Kunstdruckerei die Linoldrucke aufs Papier gesetzt. Zwölf Blätter von drei Künstlern, neben Maren Rombold sind Marco Henkenjohann und Janna Nielen dabei. Die haben auch auf dem letzten Blatt, das als Nummer 13 im Kalender liegt, das Ganze signiert.

In diesem Jahr sind bei VIR3 drei Kalender im gleichen, handbreitem Format gedruckt worden: Gerhard van der Grinten zeigt Katzen, die alles Mögliche naschen: Da machen es sich die Samtpfoten gleich im Kuchen bequem oder testen, ob man mit einer Maus Käsefondue essen kann. Simone Jänke und Julia Siegmund steuern einen „Frauenkalender“ (wie Stefan Vüllings sagt) dazu. Es geht um die Frage: schicke rote Schuhe oder doch besser barfuß?, um den treuen Begleiter, den Hund. Und für den trüben November gibt es ein „Nö“ ins frische Blau.

Vom Katzenkalender sind 80 Exemplare erschienen, die beiden anderen haben eine Auflage von 100. Alle sind in einem gleichen raffinierten Knickwerk gebunden, das nicht nur Verpackung, Standhilfe und Häkchen für die Aufhängung bietet, sondern auch zugleich Passepartout ist und die lose einliegenden Blätter geschützt übers Jahr bringt. Jeder Kalender bietet zwölf handgeschnittene und sorgfältig gedruckte kleine Kunstwerke in Postkartengröße (das Kalendarium hat natürlich einen perforierten Rand, damit man es ohne Mühe vom Bild trennen kann). Einzeln kostet jeder Kalender (10,5 x 22,5 cm) 32 Euro, in der Buchhandlung Hintzen und bei VIR3 (auf dem Moyländer Weihnachtsmarkt oder www.vir3.de).