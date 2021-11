Auch hier gilt die 2G-Regel : Martinszug zieht am Freitag durch die Innenstadt

Am Freitag reitet Sankt Martin wieder durch die Duisburger City. Foto: Peggy Mendel (peg)/Mendel, Peggy (peg)

Duisburg Der Heilige St. Martin reitet wieder durch die Stadt: Der bei vielen Duisburger Kindern beliebte „große“ Martinszug in der Inenstadt findet in diesem Jahr wieder statt – und zwar am Freitag, 5. November.

Das teilte die ausrichtende Stadttochter Duisburg Kontor am Dienstag mit. Um 16.45 Uhr treffen sich Groß und Klein auf der Düsseldorfer Straße vor dem Haupteingang der Galeria Kaufhof. Dort erfolgt dann gegen 17.10 Uhr das Entzünden des Martinsfeuers, bevor sich der Martinszug um 17:20 Uhr in Bewegung setzt.

Hoch zu Ross wird St. Martin – alias Volker Kapala – viele kleine und große Gäste in Begleitung einer Musikkapelle durch die Straßen der Duisburger Innenstadt führen. Der Streckenverlauf führt über die Düsseldorfer-, König-, Kuh- und Münzstraße, Kühlingsgasse, Alter Markt sowie Salvatorstraße und endet auf dem Burgplatz vor dem Rathaus, wo Oberbürgermeister Sören Link die Zugteilnehmer begrüßen wird.

Anschließend können alle Gäste der Martinsgeschichte lauschen. Zum Abschluss werden leckere Weckmänner an die Kinder verteilt.

Die folgenden organisatorischen Hinweise sind zu beachten: Es gilt die 2G-Regel für alle Beteiligten ab dem 13. Lebensjahr. Ein entsprechender Nachweis (geimpft oder genesen) sowie ein gültiges Ausweisdokument sind nach Aufforderung vorzulegen. Ausgenommen davon sind mit einem Testnachweis Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Schwangere.

(RP)