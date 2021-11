Halloween-Nacht in Duisburg : Eierwürfe, Ruhestörungen und Randalierer beschäftigen die Polizei

Die Duisburger Polizei hatte in der Halloween-Nacht jede Menge zu tun. Foto: Kreispolizei Mettmann

Duisburg Viel zu tun gab es für die Duisburger Polizei an Halloween: Seit dem Sonntagnachmittag bis in die Morgenstunden des Montags liefen bei der Leitstelle mehrere hundert Einsätze ein – mehr als an normalen Tagen.

Die meisten davon drehten sich um Ruhestörungen oder Randalierer, zum Beispiel laute Streitereien auf der Straße oder die zu laute Musik beim Nachbarn. Situationen, die die Polizisten aber in den meisten Fällen schnell beruhigen oder beispielsweise durch Platzverweise auflösen konnten.

Aber auch Eierwürfe beschäftigten die Beamten. Immer wieder erreichten die Leitstelle Meldungen über Kinder und Jugendliche, die Häuser, Autos oder Passanten mit Eiern, Tomaten oder Böllern bewarfen. So meldete sich gegen 16.30 Uhr am Sonntag ein Passant bei der Polizei, der davon erzählte, im Bereich einer Gaststätte an der Straße am Bahnhof in Meiderich aus einer Gruppe heraus mit Eiern beworfen worden zu sein. Zeugen berichteten von einer anschließenden Schlägerei. Als die Polizei eintraf, löste sich die Gruppe auf. Polizisten konnten einige verdächtige Jugendliche in der Nähe stellen. Sie schrieben eine Anzeige und brachten sie zu ihren Eltern.

Gegen 18 Uhr meldete sich auch die DVG bei der Leitstelle: Auf der Wanheimer Straße in Hochfeld seien Busse und Straßenbahnen massiv mit Eiern beworfen worden. Die Einsatzkräfte verstärkten sofort ihre Präsenz und konnten zwei Jugendliche fassen, die ein Polizeiauto mit Eiern beworfen hatten. Die Beamten stellten bei ihnen Böller sicher, schrieben eine Anzeige und übergaben auch sie den Eltern.

In anderen Fällen von Eierwürfen laufen die Ermittlungen noch: Den Verdächtigen drohen Anzeigen zum Beispiel wegen Sachbeschädigung oder des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

(dab)