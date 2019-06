Baden : Stadt sucht nach Bademeistern

Duisburg Die Freibadsaison ist in vollem Gange und deutschlandweit fehlen mindestens 2500 Bademeister. Duisburg garantiert – stand jetzt – zwar „100 Prozent Betriebsbereitschaft“ seiner Bäder, sucht aber trotzdem dringend Aufsichtspersonal.

Der Fachkräftemangel am Beckenrand macht sich auch in Duisburgs Schwimmbädern bemerkbar. Nach Angaben des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister fehlen deutschlandweit mindestens 2500 ausgebildete Schwimmeister in den etwa 6000 Bädern von Kommunen und privaten Unternehmen. Mancherorts müssen Bäder wegen des Betriebs derzeit sogar vorübergehend den Betrieb einstellen.

- 200 m Schwimmen in höchstens zehn Minuten, davon 100 m in Bauchlage und 100 m in Rückenlage mit Grätschschwung ohne Armtätigkeit

Bademeister müssen nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Duisburg eine Rettungssschwimmausbildung in den Stufen der Deutschen Rettungsschwimmabzeichen Bronze, Silber oder Gold absolvieren. Das Abzeichen in Gold befähigt demnach zur Fremd- und erweiterten Selbstrettung. In der Stufe Silber würden bereits die für die – auch professionelle – Wasseraufsicht an allen deutschen Badestellen erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze bescheinige bereits die notwendigen Fähigkeiten zur Aufsichtsführung in Schwimmbädern. Eine Ausbildung zum Rettungsschwimmabzeichen Gold bilde erweiterte Fähigkeiten im Bereich der Wasserrettung ab und sei unter anderem Voraussetzung für die höchsten international gültigen Rettungsschwimmqualifikationen.