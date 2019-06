Neue Online-Möglichkeiten : Familienkarte ist jetzt verlängerbar

Sie kann ab sofort online verlängert werden, teilte die Stadt jetzt mit.

(RP) Die Laufzeit der kostenlosen Familienkarte, die aktuell mehr als 20.000 Familien in und um Duisburg herum nutzen, läuft am Sonntag, 30. Juni, ab. Immer mehr Anfragen erreichen das Jugendamt, wie es mit einer Verlängerung des Projektes aussieht. Thomas Krützberg, Beigeordneter für Familie, Bildung und Kultur, hat gute Neuigkeiten: „Die Familienkarte geht mit einer Gültigkeit ab dem 1. Juli in eine neue Runde. Eine Verlängerung oder Neuausstellung kann man ab jetzt einfach und unkompliziert online beantragen.“