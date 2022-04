Impfzelt hat ausgedient : Stationäre Impfstelle der Stadt ist ab Mittwoch im Averdunk Centrum angesiedelt

Die städtische Impfstelle ist nun im Averdunk Centrum. Foto: Probst, Andreas (apr)

Duisburg Das städtische Impfzelt am Bahnhofsvorplatz an der Mercatorstraße hat seinen Betrieb eingestellt. Die Stadt Duisburg bietet stattdessen ab Mittwoch, 20. April, im Averdunk Centrum an der Königstraße stationäre Impfungen an.

Auch die Impfdokumentationsstelle, die unter anderem Impfzertifikate ausstellt, zieht ins Averdunk Centrum und nimmt dort ebenfalls ab dem 20. April den Betrieb auf.

Die Öffnungszeiten des neuen Impfzentrums sind ab dem 20. April dienstags und mittwochs sowie freitags und samstags von 10.30 bis 17.30 Uhr und donnerstags von 13 bis 20 Uhr. Sonntags und montags werden keine Impfungen angeboten, das Impfzentrum bleibt an diesen Tagen geschlossen. Für die Impfungen sind keine vorigen Anmeldungen erforderlich.

Die Impfdokumentationsstelle hat nach Angaben der Stadt folgende Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Montag: geschlossen, Dienstag Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Donnerstag: von 13 bis 20 Uhr.

Außerhalb der Öffnungszeiten sind die Mitarbeiter per E-Mail unter impfdokumentation@stadt-duisburg.de erreichbar.

(RP)