Wie ein kleiner Ball bei der Therapie helfen kann : Der Ball gegen das Vergessen

Das junge Duisburger Start-Up-Unternehmen „ichó“ hat einen Therapieball entwickelt, der vor allem Demenzkranken wieder mehr Lebensfreude schenken soll. Eine Duisburger Innovation, die spielerisch fördern soll.

Ichó, das ist ein interaktiver Ball zur Förderung der kognitiven und motorischen Fähigkeiten. Das grundlegende Funktionsprinzip liegt in der Kombination von kognitiven Übungen, die mit motorischen Handlungen über den Ball kombiniert werden. Erfunden hat ihn der 33-jährige Duisburger Eleftherios Efthimiadis. Nun vermarktet er ihn mit seinen Geschäftspartnern Alkje Stuhlmann, Steffen Preuß und Mario Kascholke .„Alles begann mit der Erkrankung meiner Großeltern und der Großeltern von Eleftherios. Diesen zu helfen, positive Erinnerungen wachzuhalten und daraus Kraft und Lebensfreude zu schöpfen, stand am Anfang unserer Überlegungen. Auch die Motorik sollte gefördert werden, weil zwischen Geist und Motorik eine wesentliche Wechselwirkung besteht. Was anfänglich gar keine Geschäftsidee werden sollte, ist dann dazu gereift – und gleichzeitig ein Tribut an unsere Großeltern“, erklärt der 30-jährige Preuß. Zunächst ausschließlich für Menschen mit demenzieller Erkrankung entwickelt, sollen die Anwendungsmöglichkeiten der Therapiekugel immer vielfältiger werden. Die Einsatzfelder reichen von Demenz- und Schlaganfallpatienten bis hin zu an Parkinson- und Rheuma-Erkrankten. „Auch Traumata-Betroffenen kann der Ball dabei helfen, wieder Spaß und Lebensfreude zu aktivieren und zu fördern“, betont Gründerin Stuhlmann. Auch die Bundeswehr habe bereits ihr Interesse bekundet.