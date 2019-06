Europäisches Klassik-Festival : Sommernachtsträume in Ruhrort

Das renommierte ungarische Sinfonieorchester Pécs gibt am kommenden Montag ein Konzert in Duisburg. Foto: Veranstalter

Duisburg Das Europäische Klassik-Festival gastiert am kommenden Montag im Ruhrorter Gemeindehaus.

Im Juni ist das Europäische Klassik-Festival wieder auf Reisen und macht am Montag, 24. Juni um 19.30 Uhr Station in Duisburg – genauer gesagt in Duisburg-Ruhrort, noch genauer im ehemaligen evangelischen Gemeindehaus auf der Dr.-Hammacher-Straße 6. Hausherr des Gebäudes ist seit 2016 die Essener Unternehmensgruppe FAKT, die das 1906 ursprünglich als Calvinistenkirche erbaute Gotteshaus von Haniel erworben hatte. Firmengründer und Vorstandsvorsitzender von FAKT ist Hubert Schulte-Kemper, der das Europäische Klassik-Festival vor über 20 Jahren aus der Taufe hob. So schließt sich der Kreis, warum das renommierte Musikfest erneut einen Abstecher ins Gemeindehaus wagt.