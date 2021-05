Musik live in Dormagen : Planung für „MaD“-Festival im August ist in vollem Gange

Dormagen Das 17. Festival „Musik aus Dormagen“ soll im August stattfinden. Erstmals sind so viele Bands dabei, dass das Event über zwei Tage geplant ist. Wir sagen, wer auf jeden Fall mit dabei ist.

14 Bands stehen Hufe scharrend und voller Vorfreude in den Startlöchern, denn am 27. und 28. August findet aller Voraussicht nach das 17. Festival „Musik aus Dormagen“ statt. „In diesem Jahr ist der Andrang der Bands so groß, dass dies den Rahmen eines eintägigen Events gesprengt hat“, erzählt Georg Heinen. 13 Jahre war Heinen für die Benefizveranstaltung „MaD“ Musik aus Dormagen verantwortlich, 2017 übergab er den Staffelstab an Markus Fuchs. Doch ganz aus dem Geschäft ist Heinen nicht und hilft immer noch hinter den Kulissen. Erstmalig wird das Festival in diesem Jahr zwei Tage andauern. Gespielt werden soll Open-Air auf dem Gelände des Schützenhaus Dormagen.