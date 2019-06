Nach Brand in der Niederrhein-Therme : Zukunft des Gradierwerks ist ungewiss

So sieht das Gradierwerk der Duisburger Niederrhein-Therme nach dem Großbrand aktuell aus. Foto: Daniel Elke

Duisburg Nach dem Brand in der Duisburger Niederrhein-Therme ist noch nicht klar, wie es weitergeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das große Reinemachen war nach dem Brand in der Nacht zu Montag in der Niederrhein-Therme angesagt. „Viele Kollegen, die gar nicht im Dienst waren, haben sich freiwillig gemeldet und viele Stunden geschuftet, damit wir schon am Dienstag wieder öffnen konnten“, sagt Sprecherin Sandra Blat y Bränder. „Was da möglich gemacht wurde, ist wirklich großartig.“ Inwieweit die Versicherung für die Schäden aufkommt, wird sich womöglich schon an diesem Mittwoch klären. „Wir haben nachmittags einen Termin“, so Blat y Bränder.

Insbesondere, was das Gradierwerk betrifft, herrscht derzeit noch große Ungewissheit. Die Konstruktion aus Reisig mit salzigem Sprühnebel ist nach Sturmschäden seit Anfang 2016 außer Betrieb. „Seitdem haben wir dafür gekämpft, dass Geld für den Wiederaufbau bereitgestellt wird. Dafür haben wir noch im vergangenen Jahr noch über 5000 Unterschriften gesammelt“, so Blat y Bränder. „Dann bekommen wir kürzlich endlich von der Stadt Duisburg und dem Regionalverband Ruhr als Gesellschafter weitgehend grünes Licht für die Finanzierung und dann muss uns so ein Brand passieren.“

Sie geht davon aus, dass die zuletzt veranschlagten rund 600.000 Euro für die Erneuerung des Gradierwerks nicht mehr ausreichen werden, aber auch nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt wird. „Die Gesellschafter warten jetzt erst mal ab“, so Blat y Bränder. „Klar ist: Wir wollen weiter den Wiederaufbau schaffen, können derzeit aber einfach noch nicht sagen, wie und wann.“

Nach dem Großfeuer in der Niederrhein-Therme geht die Polizei weiter von Brandstiftung aus. Ob fahrlässig oder vorsätzlich, ist laut Polizei nach wie vor nicht geklärt. Am Dienstagmorgen ließen die Ermittler eine Drohne über dem Brandort aufsteigen – in der Hoffnung, neue Erkenntnisse durch Bilder aus der Vogelperspektive zu gewinnen.

Zeugen hatten am Sonntag gegen 23 Uhr unmittelbar vor Ausbruch des Feuers mehrere Jugendliche beobachtet, die sich in der Nähe des Gradierwerks aufhielten. Teile der Gruppe stiegen dann in ein Auto unbekannten Fabrikats. Mehr weiß die Polizei bisher nicht. Sie hofft, dass sich weitere Zeugen unter 0203 2800 melden, die Angaben zu den Jugendlichen oder dem Wagen machen können.

(dwi)