Nach sechs Ziehungen geknackt : Eurojackpot mit 90 Millionen Euro geht nach Hessen

Münster Mehrere Wochen lang hatte kein Tipper die richtigen Zahlen beim Eurojackpot auf seinem Zettel. Nun wurde der Mega-Jackpot geknackt. Der Glückspilz kommt aus Hessen. Und das sind seine Glückszahlen.

- Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht an einen einzigen Gewinner in Hessen. Mit den Gewinnzahlen 15 - 26 - 35 - 37 - 43 und den beiden Eurozahlen 3 und 8 lag nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn dieses Mal ein Spieler richtig, wie Westlotto am Freitagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte.