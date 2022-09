Verdacht auf Rauschmittel : Duisburgerin wird am Steuer bewusstlos – Auto rollt über die A40

Duisburgerin wird am Steuer bewusstlos – Auto rollt über die A40

Duisburg/Mülheim Am Mittwochabend ist es auf der A40 bei Mülheim zu einem äußerst gefährlichen Zwischenfall gekommen: Eine 33 Jahre alte Duisburgerin verlor am Steuer das Bewusstsein – der Wagen rollte aber weiter.

Eine 33 Jahre alte Duisburgerin hatte am Mittwochabend einen fleißigen Schutzengel an ihrer Seite. Denn dieser Unfall hätte weitaus schlimmer enden können.

Der Rettungsdienst stabilisierte den Zustand der Patientin. Die Frau wurde durch einen Notarzt intubiert und anschließend künstlich beatmet, erklärte ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage: „Sie war ohne Bewusstsein, aber ihr Herz schlug normal.“ Anschließend wurde die Autofahrerin dann mit einem Rettungswagen in das Essener Universitätsklinikum gebracht.

Leverkusener in Wermelskirchen

Leverkusener in Wermelskirchen : Betrunkener fährt Abhang hinunter

In Fahrrichtung Venlo

In Fahrrichtung Venlo : Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A40 bei Mülheim

Die beiden Personen aus dem zweiten beteiligten Fahrzeug wurden durch den Rettungsdienst untersucht und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Für circa 90 Minuten war der rechte Fahrstreifen der Autobahn gesperrt. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es zu erheblichem Rückstau auf der A40 in Richtung Essen. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Warum die Frau das Bewusstsein verlor, ist noch nicht ganz klar. „Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Frau Medikamente eingenommen hat“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Düsseldorf. Die Polizei ermittelt weiter – auch in Richtung Drogenkonsum. Zum Gesundheitszustand der 33-Jährigen gab es am Donnerstagmorgen keinen aktuellen Stand.