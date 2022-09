Weihnachts-Shows im Zirkus Flic Flac : „Dann haben wir eine Pullover- oder Jacken-Wohlfühltemperatur im Zelt“

Bei der Sommer Edition ging es zwischendurch auch schon mal richtig nass zu. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Duisburg Nach dem Ende der „Sommer Edition“ wird das Zelt neben dem Hauptbahnhof zurzeit wieder abgebaut – nur damit es bald an selber Stelle erneut errichtet werden kann. Warum das so ist und was Flic Flac in der Weihnachtszeit in Duisburg vorhat.