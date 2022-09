Täter sind flüchtig : Messerstecherei bei Tauffeier in Duisburg – Polizei fahndet mit Plakat nach Duo

Duisburg Nachdem ein Streit auf einer Tauffeier eskaliert war, ermitteln die Duisburger Polizei und Staatsanwaltschaft in einem versuchten Tötungsdelikt. Die beiden Täter sind auf der Flucht. Das Opfer trug bleibende Schäden davon.

Auf einer Tauffeier in einem Veranstaltungssaal an der Friedrich-Alfred-Straße in Duisburg-Rheinhausen, an der insgesamt rund 140 Gäste teilnahmen, war in der Nacht zu Samstag, 24. September, gegen 1 Uhr ein Streit eskaliert. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei rumänische Staatsangehörige (20, 33) mit Messern auf einen 28-Jährigen eingestochen haben.