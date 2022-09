Polizei Duisburg sucht Zeugen : Unbekannter wirft Ast von Brücke auf fahrendes Auto

Duisburg In Duisburg ist es am Montagabend zu einem äußerst gefährlichen Vorfall gekommen. Ein Mann warf einen Ast auf ein vorbeifahrendes Auto. Während die Polizei noch nach dem Täter fahndet, konnte sie derweil einen Brandstifter fassen.

Die Polizei sucht Zeugen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr: Am Montagabend, 19. September, gegen 20.15 Uhr soll ein Unbekannter einen etwa 70 Zentimeter langen Ast von der Brücke an der Dr.-Hans-Böckler-Straße in Aldenrade auf auf ein Fahrzeug auf der darunterliegenden A 59 geworfen haben. Der Ast traf den in Richtung Dinslaken fahrenden Van eines 55-Jährigen und beschädigte das Auto. Der Fahrer blieb unverletzt.