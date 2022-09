Steuer-Tipps​: Wie Sie Einkünfte aus dem Ehrenamt richtig versteuern​

Düsseldorf Freiwillige helfen mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz oft dort, wo es am nötigsten ist. Das Finanzamt würdigt dieses Engagement mit Steuererleichterungen. Trotzdem müssen einige Regeln beachtet werden. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengefasst.

Ob Fußballtrainer, Feuerwehrfrau oder Naturschützer: In vielen Bereichen unserer Gesellschaft sind ehrenamtlich engagierte Menschen unterwegs. Manche von ihnen erhalten für diesen Einsatz eine Aufwandsentschädigung. Dafür fallen grundsätzlich Steuern an.

„Allerdings muss man nicht jeden Euro versteuern“, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler in Berlin. Denn für gemeinnützige Helferinnen und Helfer gelten gewisse Freibeträge. So müssen Übungsleiter dank der Übungsleiterpauschale ihre Aufwandsentschädigung in den Jahren 2021 und 2022 erst ab 3000 Euro versteuern. Für sonstige Ehrenamtliche bleiben mit der Ehrenamtspauschale immerhin 840 Euro unversteuert.