Kultur in Duisburg : Philharmoniker spielen Konzerte im Museum Küppersmühle

Duisburg Mitglieder der Duisburger Philharmoniker interpretieren musikalisch aktuelle Ausstellungen im Museum. In der kommenden Spielzeit ist eine eigene Konzertreihe mit einem international renommierten Kurator geplant.

Ein weiteres Konzert der Duisburger Philharmoniker im Museum Küppersmühle findet am Sonntag, 12. Juni, 11 Uhr, statt – und zwar als Wandelkonzert. Ein Streichquartett, eine Klarinette und ein Bajan begleiten dabei die aktuelle Raimund-Girke-Ausstellung. Geboten wird ein Programm zwischen Klassik und Moderne. Werke unter anderem von Beethoven, Messiaen und Preinfalk antworten auf den „Klang der Stille“. So heißt das Motto einer Werkreihe Girkes. Die Zuhörer werden bei diesem Wandelkonzert zusammen mit den Musikern von einem Ausstellungsraum zum anderen gehen, beziehungsweise werden die Museumsbesucher von den musizierenden Philharmonikern in die verschiedenen Räume der Girke-Ausstellung mit Klängen gelockt. Der Dialog von Kunst und Musik bietet sich für den Maler Raimund Girke besonders gut an. In unserer Kritik zur Ausstellung hieß es: Gerkes Werke sind zwar gegenstandslos und erzählen auch keine Geschichte, aber wenn man sich auf sie einlässt, dann können sie uns in ähnlicher Weise bewegen, wie es Instrumentalmusik vermag. Girke, so seine Tochter, habe das, was Beethoven mit seiner Musik ausdrücken wollte, mit Farbe, Form beziehungsweise Pinselstrich erreichen wollen. Die Teilnahme an diesem Wandelkonzert ist im Eintrittspreis für den Museumsbesuch enthalten.