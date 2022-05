Fertigstellung für 2023 geplant : Neues Straßenverkehrsamt in Neumühl – größere Flächen, höhere Preise

Neues Straßenverkehrsamt in Neumühl – größere Flächen, höhere Preise

So soll das künftige Straßenverkehrsamt in Duisburg-Neumühl aussehen. Foto: duisport

Mit der Grundsteinlegung für das neue Straßenverkehrsamt in Neumühl soll die Zusammenführung verschiedener Behörden unter einem Dach ermöglicht werden. Damit einher geht eine Modernisierung der Arbeitsplätze.

Wie es sich für eine Grundsteinlegung gehört, standen die Verantwortlichen in der ersten Reihe. Zuständig für den Bau ist die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (dig), deren Geschäftsführer Prof. Thomas Schlipköther und Matthias Palapys, gemeinsam mit Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link am reitag offiziell den Grundstein für den Bau des neuen Straßenverkehrsamts im Duisburger Norden legten.

Größe Das Grundstück hat eine Größe von rund 8400 Quadratmetern. Das dreigeschossige Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 4350 Quadratmetern wird zum Teil über regenerative Energiequellen versorgt. So wird auf dem begrünten Dach eine Photovoltaikanlage installiert.

„Die Grundsteinlegung für den Neubau des Straßenverkehrsamtes ist ein wichtiger Meilenstein, um die verschiedenen Behörden endlich wieder an einem gemeinsamen Standort unterzubringen“, meinte OB Link. Die Duisburger könnten ihre Anliegen schnell an einem Ort erledigen, und die städtischen Mitarbeiter erhielten dort ein neues, angenehmes Arbeitsumfeld mit moderner Ausstattung.

„Bei der Überarbeitung des ersten Entwurfes haben wir festgestellt, dass der tatsächliche Flächenbedarf etwa 1650 Quadratmeter größer ist, als zuvor berücksichtigt wurde“, erläuterte dig-Geschäftsführer Thomas Schlipköther. „Im Rahmen der sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen, sowohl bei der Verwaltung als auch bei IMD, konnten wir in der Überarbeitung das Konzept optimieren und darüber hinaus rund 300 Quadratmeter Funktionsflächen wieder einsparen.“

Kultur in Duisburg

Kultur in Duisburg : Philharmoniker spielen Konzerte im Museum Küppersmühle

Auch bei der sogenannten Baubeschreibung hätten viele preisgünstigere Alternativen gefunden werden können. So sei es gelungen, ein zukunftsorientiertes, variables und nachhaltiges Konzept zu entwickeln, und dies trotz der aktuell sehr hohen Baupreise – zu einem mehr als vertretbaren Gesamtpreis am Markt, zu beauftragen, so Thomas Schlipköther.