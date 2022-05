Familientragödie in Duisburg : Polizei klärt den Tathergang nach Tod von Mutter und Sohn

Polizeiauto im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Duisburg Eine 50-Jährige Frau und ihr 20 Jahre alter Sohn sind am Donnerstagabend in Duisburg gestorben. Die Polizei stellte in dem Haus der Familie ein Messer als mögliche Tatwaffe sicher. Mittlerweile haben die Ermittler auch Details zum Tathergang veröffentlicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine 50-jährige Frau und ihr 20-jähriger Sohn sind in Duisburg-Marxloh bei einer Familientragödie ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Tat um einen sogenannten erweiterten Suizid handelt.

Laut den bisherigen Ermittlungen und dem Obduktionsergebnis verletzte der junge Mann seine Mutter am Donnerstagabend mit einem Messer so schwer, dass sie noch vor Ort starb, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Anschließend fügte sich der 20-Jährige selbst schwere Verletzungen zu. Er starb in einem Krankenhaus.

Die Hintergründe des Geschehens in dem Einfamilienhaus in wurden nicht bekannt. Drei weitere Familienmitglieder – ein 40 Jahre alter Mann sowie zwei 15 und 17 Jahre alte Töchter – wurden durch die Kriminalpolizei befragt. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein.

(peng/dab/dpa)