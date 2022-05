Sparkassen--Stiftungen : 636.000 Euro für insgesamt 53 Vereine vergeben

Duisburg Auch im Jahr 2021 konnten sich die Duisburger Vereine auf die Stiftungen der Sparkasse Duisburg verlassen. Im Jahr 2021 überwies sie insgesamt rund 636.000 Euro an 53 Vereine. Das teilte die Sparkasse jetzt mit.

„Es freut uns sehr, dass wir seit Jahren mit Hilfe der Stiftungen eine Vielzahl an gemeinnützigen Projekten möglich machen“, so Sparkassen-Chef Joachim Bonn.

Nach der Fusion der beiden Stadtsparkassen Duisburg und Kamp-Lintfort 2004 wurde die „Sparkasse Duisburg-Stiftung“ gegründet. Diese fördert Projekte in beiden Kommunen und verfügt über ein Stiftungskapital von neun Millionen. Euro. Zwei Drittel der Erträge stünden Duisburg zur Verfügung und würden an gemeinnützige Projekte in der Stadt vergeben, so die Sparkasse.