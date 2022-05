Geometrische Gebilde als verbindende Elemente : „Raumbilden“ heißt die neue Ausstellung im Künstler- und Atelierhaus Goldstraße

Duisburg Heute Abend um 19.30 Uhr startet das Künstler- und Atelierhaus in der Duisburger Goldstraße eine neue Ausstellung. „Raumbilden“ heißt sie und stammt von der Malerin Claudia Maas und der Bildhauerin Brigitta Heidtmann.

Maas ist in Duisburg geboren und hat visuelle Kommunikation in Aachen und freie Kunst in Hamburg studiert. Ihr Onkel ist übrigens Klaus Maas vom Museum DKM. Seit 2005 hat sie ihr Atelier in Krefeld. Heidtmann ist in Bergneustadt im Bergischen Land geboren, hat erst eine Ausbildung zur Keramikerin absolviert und dann Produktdesign an der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld studiert. Dort auch hat sie seit 1991 ihr Atelier.