Baugenehmigung erteilt : Neues Straßenverkehrsamt in Neumühl soll im zweiten Quartal 2023 an den Start gehen

Neues Straßenverkehrsamt in Neumühl soll im zweiten Quartal 2023 an den Start gehen

Duisburg Das Duisburger Straßenverkehrsamt erhält einen Neubau an der Theodor-Heuss-Straße in Neumühl. Die Baugenehmigung für das Vorhaben ist jetzt erteilt worden.

Das Straßenverkehrsamt stand in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, weil Termine gerade im Bereich der Fahrzeugzulassung schwer zu bekommen sind. Häufig müssen sich Bürger auf lange Wartezeiten einstellen.

„Mit dem Neubau erhalten die verschiedenen Bereiche des Straßenverkehrsamtes endlich wieder einen gemeinsamen Standort. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen schnell an einem Ort erledigen – und das in einem zeitgemäßen Umfeld“, so Link.

Der nun entstehende Neubau soll alle Funktionen eines modernen Straßenverkehrsamtes wieder an einem gemeinsamen Standort vereinen und gleichzeitig weitere Entwicklungen in den Genehmigungsabläufen ermöglichen.

So soll das neue Straßenverkehrsamt in Duisburg aussehen

Aktuell sind die Zulassungsbehörde und die Fahrerlaubnisbehörde an zwei unterschiedlichen Standorten angesiedelt. Die Zulassungsbehörde befindet sich an der Ludwig-Krohne-Straße in Duissern. Die Fahrerlaubnisbehörde hat seit Oktober 2020 ihren Sitz auf der Daimlerstraße in Neumühl.