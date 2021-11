Ausstellung in Duisburg : Hans-Jürgen Vorsatz zeigt Kunst in der Salvatorkirche

Duisburg Der Duisburger Künstler Hans-Jürgen Vorsatz stellt in der Salvatorkirche 24 Arbeiten aus, die auf ihre Weise das Leben und die Zeit widerspiegeln.

Der Haupteingang der Salvatorkirche bleibt in den kommenden Wochen verschlossen. Statt dessen betritt man Duisburgs Stadtkirche über den Seiteneingang. Dort trifft man auf ein breites Blei-Band, das wie ein Teppich über einen pyramidenförmigen Stapel aus 28 Holzstämmen führt, von denen der obere mit Goldfarbe bestrichen ist. Der renommierte Duisburger Künstler Hans-Jürgen Vorsatz hat dieses Entree geschaffen, das vom 7. November bis zum 24. November Bestandteil seiner großen Einzelausstellung ist. Insgesamt stellt Vorsatz, der vor allem bildhauerisch arbeitet, aber auch durch seine Materialbilder bekannt ist, 24 Arbeiten aus. All diese Arbeiten, ob zweidimensional oder dreidimensional, sind allesamt nicht gegenständlich, doch spiegeln sie auf ihre Weise das Leben und die Zeit wider.

Diese Zeit, daran lässt Vorsatz in seiner Kunstsprache keinen Zweifel, kann einen bedrücken. Genau das hat Pfarrer Martin Winterberg dazu bewogen, diese Werke in der Salvatorkirche nicht nur auszustellen, sondern auch zu Anknüpfungspunkten für zwei Gottesdienste zu nehmen. Der erste dieser thematischen Gottesdienste wird am Sonntag, 7. November, 10 Uhr, gefeiert. Der zweite am Totensonntag, dem 21. November, ebenfalls 10 Uhr. In Absprache mit dem Künstler bekommt die Ausstellung den Titel „Rissigkeit“, eigentlich ein Kunstwort, das die Intention des Künstlers und die Wirkung seiner Werke aber sehr gut trifft.