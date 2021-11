Jugendbühne Bahtalo aus Rheinhausen : Deutscher Nachbarschaftspreis „Vielfalt“ geht nach Duisburg

Duisburg Die Initiative Bahtalo bringt seit acht Jahren Kindern Kunst, Kultur und Bewegung näher. Für ihre Arbeit sind die Verantwortlichen in Berlin ausgezeichnet worden.

Die Duisburger Kinder- und Jugendbühne Bahtalo hat den Deutschen Nachbarschaftspreis in der Kategorie „Vielfalt“ gewonnen. Die Initiative aus Rheinhausen wurde am Mittwochabend in Berlin ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2017 verliehen. In diesem Jahr wurde1 er nicht nur an Landessieger vergeben, sondern auch in fünf bundesweiten Themenkategorien, die mit jeweils 5000 Euro dotiert waren.