Innenstadt, Kitas, Schulen : Wo Familien in Duisburg St. Martin feiern können

Duisburg In Duisburg soll es in diesem Jahr einen großen städtischen Martinszug geben. Organisiert wird er von Duisburg Kontor. Es gilt die 2G-Regel für alle Teilnehmer ab 13 Jahren. Schulen und Kitas verzichten draußen weitgehend auf eigene Veranstaltungen.

Werden in diesem Jahr zu St. Martin draußen auf den Straßen Laternen leuchten? Monatelang war das in Duisburg ungewiss. Nun ist klar: Immerhin einen größeren Martinszug in der Stadt soll es geben. Wie Duisburg Kontor auf Anfrage mitteilt, wird er am 5. November um 16.45 Uhr stattfinden und von Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße zum Rathaus ziehen.