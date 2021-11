Bürgermeister der Stadt Duisburg : Manfred Osenger ist nach langer Krankheit gestorben

Duisburg Der SPD-Politiker war seit 2014 erster Stellvertreter des Duisburger Oberbürgermeisters Sören Link. Der trauert in einer ersten Stellungnahme um seinen „langjährigen Freund und Weggefährten.“

Manfred Osenger ist tot. Wie die Stadt Duisburg mitteilte, verstarb der Bürgermeister nach langer Krankheit in der Nacht zu Mittwoch. „Die Nachricht heute Morgen hat mich tief getroffen. Es macht mich sehr traurig, meinen langjährigen Freund und Weggefährten zu verlieren. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden, denen ich viel Kraft für diese schwere Zeit wünsche. Die Stadt Duisburg verliert einen herausragenden Bürgermeister und alle, die ihn kannten, einen tollen Menschen“, sagt Oberbürgermeister Sören Link .

Der SPD-Politiker Manfred Osenger wurde erstmals bei der Kommunalwahl 1989 in den Rat der Stadt Duisburg gewählt. Seitdem gehörte er diesem Gremium ununterbrochen an. Im Juni 2007 wählte ihn der Rat zum zweiten Bürgermeister der Stadt Duisburg, seit der Wahlzeit 2014 war Manfred Osenger erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Neben seinen repräsentativen Aufgaben als Bürgermeister engagierte er sich politisch im Haupt- und Finanzausschuss sowie insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung, Verkehr, Wirtschaft und Tourismus.