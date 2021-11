80 bis 100 Teilnehmer angemeldet : Pegida will am Montag in Duisburg demonstrieren

Pegida will am Montag in Duisburg demonstrieren

Duisburg Das islamfeindliche Bündnis plant eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof. Der endgültige Versammlungsort steht laut Polizei allerdings noch nicht fest. Auch eine Gegendemonstration wurde bereits angemeldet.

Die extreme Rechte will am Montag, 8. November in Duisburg demonstrieren. Das islamfeindliche Bündnis Pegida hat bei der Polizei für diesen Tag ab 19 Uhr eine Kundgebung vor dem Duisburger Hauptbahnhof angemeldet. Unter dem Slogan „Für Deutschland – Wofür kämpfst Du?“ wollen sich die Reste der Bewegung dort laut eigener Ankündigung in einem gegen „kommunistische Zensur“, „weltweiten Völkermord durch Impfungen“, Geflüchtete, das Gendern, die Medien und eine „Homosexualisierung der Geschlechter“ versammeln. Das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ plant am gleichen Tag ab 18.30 Uhr einen Demonstrationszug mit 250 angemeldeten Teilnehmern. Pegida rechnet für die eigene Kundgebung mit 80 bis 100 Menschen.