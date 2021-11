Albert-Einstein-Gymnasium : Einsteintag findet wieder vor Ort statt

Das Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen, hier in einer winterlichen Aufnahme. Foto: AEG

Rumeln-Kaldenhausen Das Albert-Einstein-Gymnasium in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen lädt alle interessierten Viertklässler und ihre Eltern ein, das AEG näher kennen zu lernen. In diesem Jahr ist dies auch wieder vor Ort möglich, und das gleich an mehreren Terminen.

So gibt es einen Informationsabend für die Eltern sowie die Gelegenheit für Eltern und Kinder, an den Tagen der offenen Tür im Dezember Einsteinluft zu schnuppern. Für alle Termine ist eine vorherige Terminbuchung über die Homepage des Albert-Einstein-Gymnasiums erforderlich.

Der Informationsabend findet am Montag, 15. November, in der Aula, Schulallee 11, statt. Dort werden nicht nur die Leitideen vorgestellt, die das AEG prägen, sondern auch über die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich informiert.

Während sich am Informationsabend pro Familie maximal zwei Erwachsene für entweder 18 Uhr oder 19.30 Uhr anmelden können, dürfen an den Tagen der offenen Tür bis zu drei Personen teilnehmen, die sich ebenfalls über die Homepage anmelden müssen.

Die Robotik-AG ist schon seit einigen Jahren bei den Schülern besonders beliebt. Foto: AEG

Am Freitag, 10. Dezember, gibt es um 15 Uhr oder 16.30 Uhr und am Samstag, 11. Dezember, um 9.30 Uhr, 11 Uhr oder 12.30 Uhr die Möglichkeit, nach einem kurzen Begrüßungsprogramm in der Aula an einer Führung in Kleingruppen teilzunehmen.

Auch Italienisch kann man am AEG lernen. Foto: AEG

In den ca. 90 Minuten lernen die interessierten Viertklässler und ihre Eltern nicht nur das Gebäude kennen, sondern können im naturwissenschaftlichen Bereich spannende Experimente erleben, Robotern oder dem 3D-Drucker bei der Arbeit zusehen oder im Sprachenraum Italienisch sprechen.

Der AEGplus-Raum – hier lässt es sich aushalten. Foto: AEG

Auch der neu ausgestattete AEGplus-Raum, in dem die Übermittagsbetreuung angeboten wird, oder die Dreifachturnhalle werden bei der Führung besichtigt. Am Ende des Einsteintages wartet noch eine kleine adventliche Überraschung auf alle Besucher.

„Auch wenn der Einsteintag pandemiebedingt anders ablaufen wird als früher, freuen wir uns in diesem Jahr ganz besonders, die Viertklässler und ihre Eltern wieder ‚von Angesicht zu Angesicht‘ vor Ort begrüßen zu dürfen“, so Schulleiter Steffen Jelitto.

Sowohl beim Informationsabend als auch am Einsteintag gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht im Gebäude.

Terminbuchungen sind nur über die Homepage www.aeg-duisburg.de möglich. Auf der Homepage wird auch über Änderungen informiert, falls diese aufgrund der Coronasituation notwendig werden sollten.

