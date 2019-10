Kammerkonzert : Haydns unbekannter Entdecker gefeiert

Duisburg Im Kammerkonzert in der Philharmonie Mercatorhalle überzeugten die Sopranistin Hana Blaziková und das Barockensemble nuovo aspetto. Zu hören waren durchaus ohrwurmverdächtige Melodien.

Viele Menschen kennen die Geschichte, dass Joseph Haydn im zarten Alter von sieben Jahren als Sängerknabe in Hainburg an der Donau von dem auf einer Dienstreise vorbeikommenden Hofkapellmeister entdeckt wurde, der ihn sofort zur musikalischen Ausbildung nach Wien mitnahm. Aber wie „Haydns Entdecker“ hieß und wie er selbst komponierte, wissen die wenigsten. Diese Wissenslücke füllte jetzt das jüngste, zweite Duisburger Kammerkonzert in der Philharmonie Mercatorhalle. Im Mittelpunkt standen Arien und Instrumentalsätze von eben jenem Johann Georg Reutter (1708-1772).