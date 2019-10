Intermezzo-Konzert : Knackiger Soul mit Stimmgewalt

Duisburg Sängerin Ida Sand war am Wochenende im Trio im ausverkauften Intermezzo-Konzert zu erleben.

Die schwedische Sängerin Ida Sand steht für Jazz, rotzigen Bar-Blues, pechschwarzen Soul und groovende Motown-Sounds, die sie in der Tradition von großen Diven wie Aretha Franklin oder Nina Simone präsentiert. Jetzt war die 1977 in Stockholm geborene Tochter einer Musiker-Familie, die von Bandleader Nils Landgren für Siggi Lochs anspruchsvolles ACT-Label entdeckt wurde, erstmals beim Intermezzo-Konzert in der Lutherkirche zu Gast, wo sie im Trio vor vollem Haus ihre aktuelle CD „Soul Kitchen“ mit erdigen und groovenden Songs von Ray Charles und Al Green vorstellte.

Begleitet von ihren Landsleuten Nicci Notini Wallin am Schlagzeug und Sven Lindvall am Bass orientiert sich die stimmgewaltige Vocalistin an den musikalischen Schöpfungen des guten alten Soul-Zeitalters, das eine Wiederentdeckung durch eine solche Sängerin wie Ida Sand auf jeden Fall lohnt. Das treue und interessierte Duisserner Kirchenpublikum erlebte ein starkes Konzert mit knackigen Blues- und Soul-Arrangements.

Eröffnet wurde der vielversprechende Abend mit „Take me to the River“ von Al Green, einem Soul-Klassiker, der bei Ida Sand in guten Händen war. Es folgte „Where the Hell are You“, einem Thema, das bei der famosen Sängerin, die in einer Kirchen-Familie aufwuchs, nach eigener Aussage von einer echten Expertin behandelt wurde. Löblich unterstützt wurde sie von ihrer kleinen Rhythmus-Gruppe, die ganz ohne Mätzchen die große Stimme ihrer Sängerin pointiert und souverän begleitete.