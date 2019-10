Erste Hilfe : Kinder lernen Leben retten

WEDAU Im Sana Klinikum findet Mittwoch der sogenannte „Tag der Wiederbelebung“ statt. Einige Kinder konnten schon vorab üben.

Am Mittwoch, 16. Oktober ist der internationale „Restart a heart day“ oder auch „Tag der Wiederbelebung“. Zu diesem Anlass soll die Öffentlichkeit rund um das Thema Notfall und Wiederbelebung informiert werden. Die Sana Kliniken Duisburg beteiligen sich regelmäßig zu diesem Thema und versuchen, mit Informationen und praktischen Übungen auf die Möglichkeiten zur Hilfe bei Notfällen aufmerksam zu machen. Das können auch bereits Kinder mit ihren Möglichkeiten lernen und umsetzen. Hintergrund der Aktion in diesem Jahr ist es, Kinder zu befähigen, die für ihr Alter möglichen Maßnahmen zu treffen, um Notfälle zu erkennen und Menschen in einer Notfallsituation Hilfe zukommen zu lassen. Daher haben die Notärzte der Sana Kliniken Duisburg ein Konzept „Erste Hilfe für Vorschulkinder“ entwickelt.