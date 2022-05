Saisonabschluss der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg : Vom Bildhaften in der Musik

Vom Bildhaften in der Musik

Das Kammerorchester Les Essences spielte in Rheinberg unter der Leitung von Önder Baloglu (links). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Mit dem Konzert „Türkenschlacht oder Wie der Coffee nach Europa kam“ ließ das Kammerorchester Les Essences die Spielzeit 2021/2022 der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg in der Stadthalle am Sonntagabend ausklingen.

Zum Ende der Konzertsaison 2021/2022 hatte die Musikalische Gesellschaft zum Konzert mit dem Kammerorchester Les Essences in die Stadthalle eingeladen. Knapp 100 Zuhörer genossen den Abend. „Wir sehen, dass der Besuch unserer Reihe in der mittlerweile zweieinhalb Jahre andauernden Corona-Pandemie wieder nach oben geht“, sagte der Vorsitzende des Klassik-Vereins, Arnim Baretzky.

Der Titel des Konzertes „Türkenschlacht oder Wie der Coffee nach Europa kam“ war angesichts des Russland-Ukraine-Krieges nicht gerade pietätvoll gewählt. Doch der Inhalt des Programms dagegen konnte uneingeschränkt überzeugen – umso mehr, als dass das junge internationale Kammerorchester unter der Leitung von Önder Baloglu eine vorzügliche musikalische Darbietung der fünf ganz unterschiedlichen Kompositionen gab. Die Begeisterung auf beiden Seiten – auf der Bühne wie im Zuschauersaal – war dabei so groß, dass auf eine Pause, wenn auch eher aus Zufall, verzichtet wurde und Konzertierende und Publikum somit mit einer Zugabe äußerst spannende eineinhalb Stunden miteinander verbrachten.

Schubert-Lieder begeisterten in der Stadthalle

WDR3-Kammerkonzert in Kleve

WDR3-Kammerkonzert in Kleve : Schubert-Lieder begeisterten in der Stadthalle

Musikalische Zeitreise in der Christuskirche

Hanse-Konzert in Neuss

Hanse-Konzert in Neuss : Musikalische Zeitreise in der Christuskirche

Zottelkralle in der Stadthalle

Zottelkralle kommt nach Rheinberg : Zottelkralle in der Stadthalle

„Im Schatten des kriegerischen 17. Jahrhunderts blühte eine ausdrucksstarke Musikkultur. Das Ergebnis war ein ungemein bildhafter, sprechender und humorvoller Instrumentalstil, der sich besonders deutlich in Meisterwerken wie der Sonata ,Die Türkenschlacht bei Wien 1683‘ von Andreas Anton Schmelzer (1653-1701), der ,Turcaria‘ von Johann Joseph Fux (1660-1741) und der ,Battalia‘ von Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) zu Wort meldete.“ So jedenfalls kündigte das Abendprogramm vom Sonntag das Konzert im Überblick an. Alle drei Werke haben die Zweite Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 zum Gegenstand ihrer musikalischen Auseinandersetzung.