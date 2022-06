Martini-Gemeinde in Radevormwald : Ein Bach-Konzert zum Kirchenjubiläum

Pastor Florian Reinecke (links) mit Hans-Hermann Buyken aus Kamp-Lintfort, dem Leiter des Collegium vocale. Foto: Martini-Gemeinde

Radevormwald Zum 50-jährigen Bestehen der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche findet am Samstag in der Kirche an der Uelfestraße ein Konzert mit zwei Kantaten des Thomaskantors statt.

Zum 50-jährigen Bestehen der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) gibt das Collegium vocale der SELK ein besonderes Konzert, gemeinsam mit Solostimmen und dem Cölner Barockorchester, das sich der historischen Aufführungspraxis verpflichtet weiß. Die Leitung hat Hans-Hermann Buyken aus Kamp-Lintfort.

Passend zum Jubiläum einer lutherischen Bekenntniskirche hat das Collegium vocale zwei recht selten aufgeführte Kantaten Johann Sebastian Bachs ausgewählt, die „Bekenntnis-Kantate“ (BWV 147) „Herz und Mund und Tat und Leben“ und die Kantate zum Reformationsfest „Gott der Herr ist Sonn und Schild“ (BWV 79). Beide Werke zeichnen sich durch ihre eindrucksvollen Trompeten- und Hörner-Partien aus.

Das Konzert findet am Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr in der Martini-Kirche an der Uelfestraße in Radevormwald statt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zur Deckung der Unkosten gebeten. Die Veranstaltung findet als zentrale Feier für den Kirchenbezirk Rheinland-Westfalen am historischen Ort der ersten Kirchensynode der SELK im Jahr 1973 statt. Propst Burkhard Kurz (Farven) wird im Rahmen des Konzertes ein Grußwort sprechen.

(s-g)